Lukashenko, 've lo dico da uomo, non cedo il potere'

(ANSA) - MOSCA, 10 SET - Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha detto che non rinuncerà al potere: "non è per questo che il popolo mi ha eletto". "Lasciate che ve lo dica da uomo, in modo che sia chiaro. I miei critici spesso dicono: 'non rinuncerà al potere'. Hanno ragione. Non è per questo che il popolo mi ha eletto", ha detto Lukashenko presentando il nuovo procuratore generale. "Il potere non viene dato in modo che uno poi lo ceda", ha sottolineato Lukashenko. Lo riporta Interfax.

