Usa: Trump, Ny un disastro

(ANSA) - NEW YORK, 09 SET - "Lo stato di New York è un disastro e il sindaco della Grande Mela e il governatore non hanno idea su cosa fare". Lo afferma Donald Trump descrivendo una realtà fatta di tasse alte, crimini e fuga dei cittadini.

"Il 3 novembre possiamo risolvere il problema", aggiunge il presidente. Andrew Cuomo non sta a guardare e replica secco: Trump "sta cercando di uccidere la città di New York".