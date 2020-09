Addio allo show che ha reso celebri le Kardashian

(di Gina Di Meo) (ANSA) - NEW YORK, 09 SET - Cala il sipario sul reality show che ha reso famosa la famiglia Kardashian-Jenner. Dopo 14 anni e 20 stagioni le sorelle Kourtney, Kim e Khloé Kardashian e le loro sorellastre Kendall e Kylie Jenner hanno deciso di mandare in pensione 'Al passo con I Kardashian' (Keeping Up with the Kardashians). La 19/a stagione andrà in onda il prossimo 17 settembre su E! (In Italia è trasmessa da Sky uno) mentre la 20/a e ultima andrà in onda nel 2021.

A dare l'annuncio la stessa famiglia con un post su social media. "E' con tristezza - si legge - che diciamo addio a Keeping Up with the Kardashians. Dopo 14 anni, 20 stagioni, centinaia di episodi e diversi spin off, abbiamo deciso come famiglia di terminare questo viaggio molto speciale. Siamo infinitamente grati a tutti coloro che ci hanno guardato in tutti questi anni, durante brutti e bei tempi, la felicità, le lacrime, le tante relazioni e I bambini (nascita, ndr).

Conserveremo per sempre i fantastici ricordi e le innumerevoli persone che abbiamo incontrato durante il percorso". "Senza Keeping Up with The Kardashians - ha scritto invece Kim Kardashian - non sarei dove sono oggi. Sono incredibilmente grata a tutti quelli che lo hanno visto e sostenuto me e la mia famiglia negli ultimi incredibili 14 anni".

La serie si concentra sulla vita personale e professionale della famiglia allargata dei Kardashian-Jenner. E' stata creata da Ryan Seacrest ed è andata in onda a partire dal 14 ottobre 2007 diventando nonostante numerose critiche uno dei reality più longevi e più seguiti negli Stati Uniti. Visto il successo sono stati creati diversi spin off come Kourtney and Khloe Take Miami, Kourtney and Kim Take New York, Kourtney and Kim Take Miami, Kourtney and Khloe Take the Hamptons, Khloe and Lamar, Sex with Brody, I Am Cait, DASHDolls, Life of Kylie, Rob & Chyna, Revenge Body with Khloe Kardashian e Flip It Like Disick.

