Recovery Fund: Dombrovskis, parta il prima possibile

(ANSA) - BRUXELLES, 08 SET - Il Recovery Fund vuole "essere una nave che ci tiene a galla in mare mosso e ci fa superare la tempesta", perciò "dobbiamo assicurarci che sia attuato correttamente" e "possa salpare il prima possibile". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, parlando al Brussels Economic Forum.

"Molti Paesi Ue stanno uscendo lentamente e con cautela dal momento peggiore della crisi. Ma la pandemia è tutt'altro che finita. Navigheremo in acque tempestose per un po'", ha aggiunto. (ANSA).