Recovery: bozza linee guida; con riforma Irpef giù cuneo

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Riduzione strutturale del cuneo fiscale sul lavoro tramite una riforma dell'Irpef in chiave progressiva" con una legge delega entro fine 2020 e decreti attuativi entro il 2021. E' uno dei progetti indicati nelle 32 pagine delle "Linee guida per la definizione del piano nazionale di ripresa e resilienza" che disegnerà il Recovery plan italiano.

Il piano si compone di "sfide, missioni e azioni/progetti" e prevede anche la revisione degli ammortizzatori sociali in "chiave perequativa" all'interno di una legge delega di riforma del lavoro entro aprile 2021. Tra le missioni il completamento della rete nazionale di tlc in fibra ottica, la graduale decarbonizzazione dei trasporti, il cablaggio in fibra ottica di scuola e università. (ANSA).