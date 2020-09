Ragazzo morto:fratelli Bianchi,non abbiamo toccato Willy

(ANSA) - ROMA, 08 Set - "Non lo abbiamo toccato.

Respingiamo ogni accusa. Siamo intervenuti per dividere, abbiamo visto un parapiglia e siamo arrivati". E' quanto hanno detto Marco e Gabriele Bianchi durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. I due, dice l'avvocato, si dicono 'dispiaciuti e distrutti per un omicidio che non abbiamo commesso'. (ANSA).