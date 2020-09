Manfredi: universitari tendono a restare nelle loro regioni

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Alcuni giovani che prima cambiavano regione ora tentano di restare di più nella regione di appartenenza. Vale soprattutto per i neo-immatricolati". Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, intervistato a "24 Mattino" su Radio24. "Abbiamo per esempio un aumento delle immatricolazioni tra il 5 e il 10% nel mezzogiorno", ha spiegato il ministro. Sulla ripresa delle lezioni, Manfredi ha sottolineato che si inizia "con un sistema misto, una parte degli studenti seguiranno in presenza (essenzialmente le matricole) e gli altri ruoteranno con la possibilità di poter scegliere le modalità che preferiscono tra presenza e distanza con delle app di prenotazione in modo da avere la massima flessibilità possibile". (ANSA).