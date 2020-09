Marcucci (Pd), Mes non rinviabile, Conte valuti con urgenza

(ANSA) - ROMA, 07 SET - "Girando l'Italia in campagna elettorale, mi rendo ancora più conto che i nostri sindaci aspettano con impazienza le risorse del Mes per rimettere mano alle loro strutture sanitarie. Mi chiedo se il presidente del Consiglio Conte valuti con la dovuta serietà e urgenza una richiesta non più differibile che viene dal Pd". Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci. (ANSA).