Coronavirus:calano ancora contagi,ma pochi tamponi. 12 morti

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Sono 12 i morti per Coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri. Calano ancora i contagiati: sono 1.108 (ieri 1.297), secondo i dati del ministero della Salute. I tamponi sono però in netto calo: ne sono stati effettuati 52.553, quasi 25 mila meno del giorno precedente. In totale i casi sono ora 278.784, le vittime 35.553. Gli attualmente positivi aumentano di 915 fino a quota 32.993, i dimessi e i guariti di 223 e sono adesso 210.238.

Altri 9 pazienti affetti da coronavirus sono finiti in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, portando il totale a 142. I ricoverati con sintomi sono ora 1.719 (+36), le persone in isolamento domiciliare invece 31.132 (+870). L'unica regione senza nuovi positivi è la Valle d'Aosta, al pari della provincia autonoma di Bolzano, mentre l'aumento maggiore di casi si registra in Campania con 218. Al secondo posto il Lazio con 159, poi l'Emilia Romagna 132 e la Lombardia con 109.

L'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato in occasione dell'inaugurazione del più grande drive-in d'Italia realizzato a tempo di record (72 ore) da Aeroporti di Roma per eseguire i tamponi rapidi antigenici Covid-19, 2 Settembre 2020.