Morto Francesco, tentò di salvare il fratello nel silos

(ANSA) - CAVALLERMAGGIORE (CUNEO), 06 SET - Non ce l'ha fatta Francesco Gennero, il 25enne di Cavallermaggiore, nel Cuneese, vittima di un incidente sul lavoro nell'azienda agricola di famiglia in cui è morto il fratello Davide, 22 anni Dopo tre giorni di coma irreversibile, a causa delle esalazioni del gas del triturato di mais, si attende solo il parere legale della commissione medica per la dichiarazione di morte.

Nonostante i tentativi dei sanitari, il giovane non ha mai dato segni di ripresa. Francesco era entrato nel silos per cercare di salvare il fratello. (ANSA).