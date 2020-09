Coronavirus: in Russia 5.205 casi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - MOSCA, 05 SET - I casi di Covid-19 in Russia sono cresciuti di 5.205 nelle ultime 24 ore e il numero totale di persone infette ha raggiunto 1.020.310. Lo riferisce il centro di crisi anti-coronavirus. Secondo il centro, il tasso di crescita giornaliera non supera lo 0,5% da tre settimane di fila. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 110 rispetto ai 121 decessi segnalati il giorno prima, per un totale di 17.759. Lo riporta la Tass. (ANSA).