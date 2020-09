Torna Paradiso Signore, Gravina-Farnesi e l'amore salvifico

(ANSA) - ROMA, 04 SET - La contessa Adelaide di Sant'Erasmo, interpretata dalla brava e affascinante Vanessa Gravina, dopo esser partita con l'ambiguo Achille Ravasi per il viaggio di nozze, desterà preoccupazioni nel suo amato Umberto Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi: della donna si perderanno per un po' le tracce. "La sua vita affronterà un cambio radicale, capiterà di tutto, ci sarà anche un lato noir", ha preannunciato l'attrice, ma "il mio cuore batte sempre e solo per Guarnieri", l'amore è sempre salvifico, basta essere rispettosi in tutto e onesti. Torna Il Paradiso delle Signore Daily, la serie tv più seguita del DayTime di Rai1, dal 7 settembre dal lunedì al venerdì alle 15.40, anche la prima a tornare sul set a giugno dopo la busca interruzione a primavera.

L'ANSA ha interpellato i due protagonisti in una pausa delle ripresa. Sia per Gravina, che per Farnesi tornare sul set è stata "una felicità", entrambi si sono subito "abituati ai protocolli sanitari di contenimento" previsti dalle normative anti-covid e li ritengono "giusti e adeguati per il rispetto della salute non solo "personale" ma di tutti: "siamo stati e continuiamo ad esse sottoposti a tamponi settimanali o bisettimanali sia sierologici che molecolari" a seconda delle esigenze diverse lavorative, visto che le riprese vanno avanti anche dopo la messa in onda dei nuovi episodi del Paradiso delle signore" che si erano interrotti a causa dell'emergenza sanitaria.

Dopo lo straordinario successo ottenuto con ascolti in continua crescita nel pomeriggio di Rai1, dove ha raggiunto una media 2 milioni di telespettatori con punte del 19,5% di share Il Paradiso delle Signore Daily, la serie prodotta da Rai Fiction e Aurora TV: arrivano nuove puntate ricche di colpi di scena per l'atteso appuntamento quotidiano con la serie ambientata nell'Italia degli anni '60. Si ripartirà esattamente da dove eravamo rimasti, con gli ultimi 25 episodi della stagione sui 160 previsti, per poi passare subito alla terza che si sta girando. (ANSA).