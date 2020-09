Berlusconi:Zangrillo, ho imposto riposo assoluto

(ANSA) - MILANO, 04 SET - "Mi sono imposto nell'istituire un regime che comporti il riposo assoluto, che probabilmente è la terapia di cui lui più necessita. Non è stato assolutamente facile convincere" Silvio Berlusconi, "ho dovuto insistere per ricoverarlo, soprattutto stanotte. Ma come sempre l'uomo è molto pronto e intelligente. Una volta informato di quello che lo riguardava, ne ha convenuto ed è contento della decisione presa". Lo ha detto il professor Alberto Zangrillo, medico personale del leader di Forza Italia e direttore della terapia intensiva del San Raffaele di Milano. (ANSA).