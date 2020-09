No Time To Die, trailer adrenalinico per il nuovo Bond

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Inseguimenti mozzafiato, scontri a colpi di arti marziali e armi da fuoco, esplosioni tra grattacieli di cristallo o in mezzo al mare, manovre azzardate a bordo della Aston Martin sullo sfondo di Matera. Due minuti e 40 secondi ad alto tasso di adrenalina per il nuovo trailer di No Time To Die, 25/o film nella saga di James Bond, l'ultimo con Daniel Craig nei panni di 007. Diretto da Cary Joji Fukunaga, prodotto da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, il film era previsto ad aprile, ma è slittato a causa dell'emergenza coronavirus: arriverà in sala il 12 novembre.

Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter (Jeffrey Wright), un vecchio amico ed agente della Cia, ricompare chiedendogli aiuto.

La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain (Rami Malek) armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

Nel cast del film, distribuito da Unversal Pictures, anche Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana De Armas, David Dencik e Lashana Lynch. (ANSA).