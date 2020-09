Ligabue lancia nuovo singolo in diretta Rai1 il 10 settembre

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 03 SET - Luciano Ligabue lancerà il suo nuovo singolo "La ragazza dei tuo sogni" in anteprima su Rai1, giovedì 10 settembre. Il 'Rocker di Correggio' canterà il brano direttamente dalla Rcf Arena Campovolo, senza spettatori, in fase di ultimazione a Reggio Emilia dove il 12 settembre avrebbe dovuto tenere il concertone per i suoi 30 anni di carriera, poi rinviato al 19 giugno 2021 a causa della pandemia Covid. Ligabue si collegherà con il Tg1 delle 20 dove preannuncerà la performance. Successivamente, alla fine del telegiornale, intorno alle 20.37, eseguirà la canzone con un mini-show live. Da venerdì il pezzo sarà trasmesso nelle radio.

