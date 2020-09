Kuwait: per la prima volta nominate otto giudici donne

(ANSA) - KUWAIT CITY, 03 SET - In Kuwait hanno prestato giuramento per la prima volta otto giudici donne, dopo una lunga battaglia legale per consentire di ricoprire questo ruolo anche a esponenti del genere femminile: lo ha riferito l'agenzia ufficiale Kuwait News (Kuna).

Anche se la società kuwaitiana è una delle più aperte del Golfo, con donne in posizioni di governo, alcune famiglie tradizionali impongono rigide restrizioni ai movimenti delle loro parenti. Alle donne in Kuwait è stato concesso il diritto di votare e di candidarsi alle cariche politiche nel 2005.

Quattro anni dopo, sono state elette le prime donne parlamentari. (ANSA).