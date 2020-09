Us Open: Berrettini avanti, Seppi fuori

(ANSA) - ROMA, 2 SET - Matteo Berrettini e Salvatore Caruso accedono al secondo turno degli Us Open. Eliminati invece Andreas Seppi e Gianluca Mager.

Numero 6 del tabellone, Berrettini ha battuto il giapponese Go Soeda 7-6(7-5) 6-1 6-4. Caruso ha eliminato invece in quattro set l'australiano James Duckworth, col punteggio di 4-6 7-5 7-5 6-2.

Seppi è stato battuto dallo statunitense Frances Tiafoe 4-6 6-3 6-4 7-5. Ha lottato per cinque set Mager, eliminato 6-4 6-4 6-7(6-8) 3-6 6-2 dal serbo Miomir Kecmanovic.