Migranti:parlamentari Lega davanti P. Chigi,Conte "vergogna"

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Flash mob dei parlamentari della Lega davanti Palazzo Chigi. Con indosso la maglietta con la scritta "processate anche me!" i deputati e senatori della Lega stanno protestando davanti la sede del governo per la gestione dell'immigrazione, nel giorno dell'incontro tra il premier Giuseppe Conte e il governatore della Sicilia Nello Musumeci.

"Questo è un presidio a sostegno di Musumeci, della Sicilia, dell'ordinanza regionale, dei sindaci che per la mancata gestione del dossier migranti sono in difficoltà. Sono sindaci di qualsiasi colore politico che sono stanchi dell'incapacità del governo", sottolinea il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. I parlamentari si sono poi diretti all'ingresso di Palazzo Chigi per chiedere di parlare con Conte ma sono stati stoppati dalle forze dell'ordine. "Vergogna, il premier non scappi", hanno cominciato ad urlare i leghisti. (ANSA).