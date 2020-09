Iraq: Macron arrivato a Baghdad

(ANSA) - BAGHDAD, 02 SET - Il presidente francese Emmanuel Macron è atterrato stamane a Baghdad per la sua prima visita in Iraq. Quella di Macron, arrivato da Beirut, è la prima visita del leader di una potenza internazionale dall'insediamento del nuovo primo ministro, Mustafa al Kadhimi, nel maggio scorso.

Prima di lasciare Beirut, ieri sera, il presidente francese ha detto di volere "lanciare un'iniziativa insieme con le Nazioni Unite per sostenere il processo di sovranità nazionale" dell'Iraq, stretto nella morsa della rivalità e delle tensioni fra Usa e Iran. (ANSA).