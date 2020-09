Tlc: Grillo, buon inizio ma serviva uno sforzo in più

(ANSA) - ROMA, 01 SET - "Sta cambiando tutto. Sta cambiando l'economia, la politica, l'intelligenza, il sistema immunitario del mondo. E allora se cambia tutto, eravamo lì, a un passo, per unificare tutta la rete, tutte le tecnologie, in un'autostrada pubblica, con tutto il cda di Cdp. Eravamo lì a un passo per farlo, ed è rimasto un po' così, in bilico, bastava uno sforino in più. Comunque è già un buon inizio, per l'amor di Dio. Ma non si parla di cose essenziali, come il diritto all'accesso, la velocità con cui accedo i dati". Lo dice Beppe Grillo in un video intervento sul suo blog in cui torna sul tema della rete unica. (ANSA).