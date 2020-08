Tenet, iniezione di fiducia e di spettatori per le sale

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Tenet, il film di Christopher Nolan che sfida il tempo e la fisica, ha vinto il primo confronto: quello con il botteghino. Nel primo weekend in sala ha dato un'iniezione di fiducia e di spettatori ai cinema ormai agonizzanti causa coronavirus: oltre 1 milione e mezzo di incasso (quasi 2 in totale) nei quasi 900 schermi dedicati.

Grazie a Tenet gli incassi globali superano i 2 milioni 317mila euro, facendo così segnare un +256% rispetto a una settimana fa (anche se rimane sempre impietoso il confronto sull'anno scorso che segna -74%).

L'ambizioso film di Nolan fa scivolare di un gradino tutto il podio di una settimana fa: Onward (587mila euro di incasso totale in due settimane), Volevo Nascondermi (529mila euro tra il pre e il post lockdown), Gretel e Hansel (243mila euro in due settimane).

Tra le novità di questa settimana, Dogtooth al quinto posto con 62.773 euro e Crescendo - #Makemusicnotwar al settimo con 15.482. (ANSA).