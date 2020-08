Osanna, dalla primavera "in classe" anche al museo

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Il primo incontro sarà con Laura Moro, direttore generale della Digital Library, il processo per la digitalizzazione del patrimonio promosso dal Mibact. "Perché ci sono tanti musei anche importanti che vanno svecchiati, innanzitutto nei linguaggi, nella comunicazione". E perché una delle cose fondamentali da fare "è una mappatura completa del patrimonio culturale", di quello che c'è nei musei e nei siti archeologici grandi e piccoli del Paese, e pure nei loro depositi "che devono diventare accessibili come le biblioteche e gli archivi".

Dal 1 settembre al lavoro alla guida dei musei pubblici italiani, un piede sempre a Pompei (ufficialmente ha lasciato oggi, ma dovrebbe mantenerne l'interim fino all'arrivo del nuovo direttore) l'archeologo Massimo Osanna anticipa in una conversazione con l'ANSA le linee portanti del suo progetto per il rilancio della rete museale di stato. E annuncia una collaborazione, già avviata, con il ministero dell'Istruzione e quello dell'Università: "Probabilmente dal secondo semestre, apriremo i musei agli studenti, per portare la didattica al museo". Non un semplice "prestito di aule" in tempi di penuria di spazi per l'epidemia Covid, precisa, piuttosto "progetti educativi, mirati a mettere in comunicazione il mondo museale con l'universo dei giovani e in particolar modo degli adolescenti ad oggi i più difficili da coinvolgere". (ANSA).