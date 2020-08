Venezia: omaggio a Morricone aprirà cerimonia Mostra

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Un omaggio al maestro Ennio Morricone aprirà la Cerimonia d'inaugurazione della 77 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, trasmessa in diretta mercoledì 2 settembre su Rai Movie a partire dalle ore 19.00.

La Roma Sinfonietta, condotta dal Maestro Andrea Morricone, figlio di Ennio, e composta da 3 primi violini, 3 secondi violini, 1 viola, 1 violoncello e 1 contrabbasso, eseguirà sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema, Il tema di Deborah, composta per la colonna sonora del film C'era una volta in America (1984) di Sergio Leone.

La cerimonia d'apertura vedrà la presenza del figlio di Ennio, Marco, e dei familiari.

Ennio Morricone, già Leone d'oro alla carriera della Mostra del Cinema del 1995, è stato un musicista e compositore cinematografico tra i più influenti e prolifici della seconda metà del Novecento. In questo modo, la Biennale intende rendere omaggio al suo genio universalmente riconosciuto. (ANSA).