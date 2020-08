J-Ax, la musica ripartirà quando ripartirà la vita

(ANSA) - FORLÌ, 30 AGO - Davanti a una platea di macchine dal clacson strombazzante - nel rispetto delle norme anticovid -, nel drive in del festival IMAGinACTION che sarà certificato come il più grande d'Europa, J-Ax ha ritirato il premio per il miglior videoclip del 2020, quello di Una voglia assurda, il brano nato dopo il lockdown e che porta in musica lo stato d'animo dell'artista che in un verso canta "al futuro penso poco perché mi manca il presente". "Il coronavirus ci ha rubato un po' di spensieratezza, rendendoci consapevoli di tante cose che davamo per scontate". Come la musica e i concerti, rimasti quest'anno per la gran parte in silenzio. "Questa estate è andata a rilento sotto tanti punti di vista. La musica si è praticamente fermata e potrà ripartire solo quando la vita stessa ripartirà", spiega Ax senza farsi troppe illusioni: "di certo non hanno aiutato certi comportamenti e certe direttive incongrue da parte della politica", aggiunge, spiegando che il riferimento è "da una parte il blocco dei live e dall'altra l'apertura delle discoteche: oltre a essere un insulto per migliaia di lavoratori del settore è stato pericoloso per tutti. Avevo detto che siamo un popolo di bambini, no... piuttosto siamo un popolo di adolescenti senza regole".

Va all'attacco, senza preoccuparsi degli haters. "Quando faccio dei post in cui invito a stare a casa e a non fare i coglioni, mi accusano di fare gli interessi di chissà chi. Sì, diciamolo, faccio parte della lobby dei rettiliani". Il complottismo, aggiunge, "che vede figure incappucciate a manovrare il mondo, è un misto di sfiga, incompetenza, ignoranza. Altro che uscirne migliori... questa situazione ha dimostrato quello che siamo nel bene e nel male". E annuncia che una collaborazione ci sarà anche nel prossimo lavoro che è a buon punto ("la quarantena è stata molto produttiva"). Intanto si prepara a riprendere lo show tv di Canale 5 All Together Now, alla terza edizione, con Michelle Hunziker. (ANSA).