Migranti a bordo nave Banksy, 'tre dei nostri dispersi'

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - "L'equipaggio è riuscito a mantenere stabile la Louise Michel per quasi 12 ore. I nostri nuovi amici ci hanno detto che hanno già perso 3 di loro nel loro viaggio.

Con il cadavere nella nostra unica zattera di salvataggio, sono 4 le vite perse a causa di Fortress Europe... e stiamo ancora aspettando". Così in un tweet la nave Louise Michel, finanziata dall'artista britannico Bansky e impegnata a soccorrere i migranti nel Mediterraneo, riferisce il racconto dei migranti soccorsi. In un altro tweet l'equipaggio chiede l'intervento della Guardia costiera italiana e delle forze armate di Malta.

