Hit parade, Guè Pequeno sempre primo

ROMA, 28 AGO - Settimana interlocutoria per la classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, con pochi cambiamenti nella top ten rispetto a sette giorni fa.

Stabili i primi quattro posti con Guè Pequeno e il suo Mr.

Fini a condurre la fila dei rapper/trapper che affollano la classifica. Secondo posto per Ernia con Gemelli, terzo per Tedua e Vita Vera Mixtape: aspettando la Divina Commedia. Fuori dal podio Tha Supreme con 23 6451.

Scambio di favori tra Geolier, questa settimana quinto, con Emanuele (Marchio registrato) e Lazza con J, ora sesto, davanti a Persona di Marracash.

I più longevi della top ten sono i Pinguini Tattici Nucleari con Fuori dall'Hype Ringo Starr, ottavi in classifica da 73 settimane (nella versione pre e post Festival dell'album, con l'inserimento del successo sanremese Ringo Starr). Chiudono l'unico straniero l'ex One Direction Harry Styles con Fine Line (in risalita di 3 posizioni) e Ghali con Dna.

