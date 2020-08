Bielorussia: ong, 261 manifestanti fermati ieri a Minsk

(V. 'Bielorussia: media, oltre 200 fermati...' delle 9.00) (ANSA) - MOSCA, 28 AGO - Sono almeno 261 i dimostranti fermati ieri in Piazza Indipendenza, a Minsk, durante una manifestazione contro i presunti brogli elettorali alle presidenziali bielorusse del 9 agosto e contro la successiva violenta repressione delle proteste antigovernative: lo riferisce l'ong per la difesa dei diritti umani Viasna.

Ieri sera, secondo l'agenzia Interfax, i dimostranti si sono mossi in corteo dalla cattedrale ortodossa dello Spirito Santo in Piazza della Libertà alla Chiesa Rossa cattolica di Piazza Indipendenza.(ANSA).