Coronavirus: in Iran, 2.190 nuovi casi, totale morti 21.137

(ANSA) - TEHERAN, 27 AGO - In Iran nelle ultime 24 ore il coronavirus ha mietuto 117 vittime, che portano il bilancio totale dei morti a 21.137, con 2.190 nuovi contagi che portano il totale dall'inizio della pandemia a 367.796. Lo rende noto il portavoce del ministero della salute di Teheran alla tv pubblica.

"Almeno 3.822 pazienti sono attualmente in terapia intensiva, mentre quelli finora guariti sono 316.638. I test eseguiti in tutto l'Iran sono 3 milioni e 138.782", ha detto Sima Lari.

La scorsa settimana le autorità sanitarie iraniane, per contenere i contagi da Covid-19, hanno sconsigliato la gente dal viaggiare in vista dei pellegrinaggi ai luoghi santi per le festività religiose sciite in programma nei prossimi giorni.

Molte strade, tuttavia, sono affollate di gente che va in vacanza al mare sul Mar Caspio. (ANSA).