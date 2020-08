Blake: Nba, gare sospese anche oggi, ripresa nel weekend

(ANSA) - WASHINGTON, 27 AGO - La Nba ha confermato che le gare odierne di playoff sono rinviate, come quelle di ieri, e si è detta fiduciosa di riprendere le partire venerdì o sabato", dopo lo stop per unirsi alle proteste razziali. Lo ha riferito il vicepresidente esecutivo Mike Bass.

"L'Nba e' diventata come un'organizzazione politica": cosi' Donald Trump commenta la presa di posizione della lega professionistica del basket americano sulle proteste antirazziste. Trump ha quindi spiegato che "la Guardia nazionale sta facendo un buon lavoro a Kenosha", la città delle proteste dopo il ferimento di un afroamericano da parte della polizia .

