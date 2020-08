Zingaretti,noi pensiamo a lavoro, Salvini solo a picconare

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "Le parole di Salvini sono una conferma che del funzionamento dello Stato e della democrazia non gliene importa nulla.

Pensa solo a se stesso. Il lavoro lo creiamo noi con i fatti non lui coi i picconi. Con l'Europa ora abbiamo davanti grandi opportunità di investimento per le infrastrutture e innovazione, sostegno e sviluppo per le imprese. La sua destra nazionalista ha fallito. Ha indicato come orizzonte un antieuropeismo fuori dalla storia e, di fatto, contro gli interessi degli italiani".

Così il segretario Pd Nicola Zingaretti su fb replica alle critiche del leader della Lega all'intervista del leader dem.

"I problemi - sostiene Zingaretti - non si cavalcano: si risolvono con concrete politiche di sviluppo per creare lavoro fondato sulla sostenibilità ambientale e sociale. Insieme alle imprese, al mondo del lavoro, agli amministratori, alla cultura e a una nuova generazione di ragazze e ragazzi, alla forza delle donne.

Ora tutte e tutti in campo nelle Regionali con i candidati e le candidate per fermare le destre e governare bene". (ANSA).