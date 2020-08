Referendum: Della Vedova, l.elettorale non basta

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "Per arginare i danni del taglio grillino dei parlamentari, approvare una legge elettorale proporzionale in una Camera? Per me no. Troppo tardi e (soprattutto) troppo poco. Caro Zingaretti, ti propongo un confronto pubblico sul Referendum, anche online. Lo facciamo?". Lo scrive su twitter il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. (ANSA).