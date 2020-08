Terremoti: Perù, scossa di 5,5 gradi Richter a Piura

(ANSA) - LIMA, 25 AGO - Una scossa di terremoto di magnitudo 5,5 gradi Richter è stata registrata oggi alle 00,18 locali (le 07,18 italiane) nella provincia di Talara della regione di Piura. Lo ha reso noto l'Istituto geofisico del Perù (Igp).

L'epicentro del sisma, ha precisato l'Igp, è stato localizzato a 38 chilometri a nord-est di Mancora, con ipocentro ad una profondità di 45 chilometri. Utenti delle reti sociali hanno segnalato che la scossa è stata avvertita chiaramente nelle province di Sechura, Sullana e Paita, ed anche in zone delle regioni di Tumbes, Lima, La Libertad e Amazonas.

Da parte sua l'Istituto nazionale per la difesa civile (Indeci) del Perù ha diffuso un comunicato in cui sostiene che "al momento non vi sono segnalazioni di danni alle persone o alle infrastrutture".

Il Perù è collocato nella cosiddetta 'Cintura di fuoco del Pacifico', estesa per 40.000 chilometri ai due lati dell'Oceano, dove si registra circa l'85% dell'attività sismica mondiale.

(ANSA).