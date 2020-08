Sanchez annuncia l'esercito contro la pandemia

(ANSA) - MADRID, 25 AGO - Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che contro la pandemia da coronavirus in Spagna verrà impiegato l'esercito. Parlando in conferenza stampa, Sanchez ha precisato che unità dell'esercito verranno dispiegate per dare sostegno ai governi regionali impegnati a contrastare un forte aumento dei contagiati. Circa 2.000 militari verranno mobilitati, ha aggiunto, per assistere le regioni - responsabili per la Sanità - e in particolare per tracciare i casi. (ANSA).