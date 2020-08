Referendum:Salvini,sì a taglio parlamentari,non cambio idea

(ANSA) - NAPOLI, 25 AGO - "Sul taglio dei parlamentari ho sempre votato sì e continuo a dire si'".Così il leader della Lega Matteo Salvini a Napoli, rispondendo alla domanda di un giornalista. "Io ho una sola faccia e la Lega una sola, a differenza del Pd e di Renzi che prima votano no e poi, per salvare la poltrona, dicono sì".

"Secondo me - ha concluso Salvini- il Parlamento può lavorare tranquillamente anche con meno parlamentari". (ANSA).