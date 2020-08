Migranti: Musumeci, arriva la task force e svuotano hotpsot

(ANSA) - POZZALLO, 25 AGO - "Da stamattina, a quanto apprendo, si è iniziato a svuotare l'hotspot di Pozzallo, dove alle 11 arriverà il nostro team per esaminare l'idoneità dei locali. I ricorsi notificati a mezzo stampa non producono effetti. Ma alzare la voce, a tutela della salute pubblica, evidentemente si. Vedremo se in qualche giorno si ristabilirà la legalità. Vi tengo aggiornati!". Lo scrive il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, su Facebook. (ANSA).