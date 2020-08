Israele: dopo altri palloni incendiari, colpita Hamas a Gaza

(ANSA) - TEL AVIV, 25 AGO - Dopo il lancio di nuovi palloni incendiari e ordigni esplosivi dalla Striscia verso il sud di Israele che ieri hanno innescato più di 30 roghi lungo il confine, l'esercito israeliano ha colpito durante la nottata obiettivi di Hamas a Gaza. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui sono state centrate in risposta "postazioni militari e strutture sotterranee". Non si hanno al momento notizie di vittime. Sono oramai vari giorni che si susseguono i lanci di palloni, ordigni e razzi verso Israele che risponde con attacchi sulla Striscia. Hamas ha detto che continuerà fino a che non sarà rimosso il blocco che Israele, ma anche l'Egitto, hanno imposto all'enclave palestinese. Il ministro della difesa Benny Gantz ha ammonito Hamas sulle conseguenze delle azioni.

