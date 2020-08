Virus: ok Fda a uso plasma in emergenza

(ANSA) - WASHINGTON, 23 AGO - La Food and drug administration (Fda) ha concesso l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) del plasma di soggetti convalescenti nel trattamento contro il covid-19. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. "E' un annuncio storico", ha detto, definendola una "terapia potente". Trump ha assicurato che la decisione "non ha nulla a che fare con la politica".

Secondo il capo della Food and Drug Administration Stephen Hahn, la terapia è "potenzialmente promettente" e ha precisato che non si tratta di una autorizzazione tradizionale, ma di una espansione dell'uso del plasma di soggetti convalescenti nel trattamento contro il covid-19. Il presidente ha poi lanciato un appello alle persone guarite dal coronavirus a donare il plasma.