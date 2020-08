Oliver Stone, Trump? Non penso vincerà

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Donald Trump alle elezioni? "Non penso vincerà, credo l'altro tizio prevarrà, ma sia con Democratici che con i Repubblicani abbiamo gli stessi problemi. Sono orientati soprattutto alla spesa militare, che è di un trilione di dollari l'anno". Parola di Oliver Stone, a Roma per l'apertura del programma di proiezioni di Alice nella città al Timvision Floating theatre sul laghetto del' Eur, arena estiva 'galleggiante' per 150 persone distanziate a proiezione.

Il grande regista, ha appena pubblicato la sua autobiografia, Cercando la luce (Nave di Teseo), che in Italia uscirà il 27 agosto, nella quale racconta i suoi primi 40 anni, tra guerra in Vietnam e esordio da sceneggiatore e regista, con le prime delusioni e successi. Negli Usa "non si spendono soldi sulle infrastrutture, le strade, i servizi, sono stati tagliati i budget per trovare antidoti ai virus - prosegue, parlando dell'attuale quadro politico americano -. Si spende sull'estero per cambiare regimi, anche attraverso il soft power. Nessuno dei due partiti mette in dubbio questa linea, ed è sbagliato, non è democrazia. Non esiste un partito per la pace, è molto disturbante e questo dovrebbe inquietare anche voi in Italia, che credo siate il Paese avete con più basi americane dopo la Germania".

Il cineasta, classe 1946, ha deciso di fermarsi nel racconto ai 40 anni (ma potrebbe avere un secondo volume), perché "rappresenta la chiusura di un ciclo, interrompo racconto (dopo la realizzazione di Platoon, ndr) nel momento in cui si realizza il sogno che avevo nutrito e desiderato, e per cui avevo lottato da regista libero e contro il sistema con sudore e sangue tra passi indietro e delusioni".

Stone è all'inizio di un tour, tra le varie tappe, lo porterà il 25 al Pesaro Film Festival; il 26 a Fano per Passaggi Festival, il 27 alla Rotonda di Senigallia, il 28 alla Villa Vitali di Fermo,; il 2 settembre, al teatro di Tito Gobbi di Bassano del Grappa, per la chiusura della Milanesiana e a inizio settembre alla Mostra del Cinema, di Venezia dove il 5 riceverà il Kinéo Life Achieving Award. (ANSA).