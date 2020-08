Non si ferma la crescita dei contagi, più di mille. 3 morti

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Non si ferma il boom dei contagi per il Covid: sono 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Era dal 12 maggio che non si superava quota mille.

Sono 3 i morti, dato in calo a fronte dei 9 registrati venerdì.

In aumento i tamponi: 77 mila, oltre 5mila in più rispetto a ieri.

In totale, i casi di coronavirus in Italia sono saliti a 258.136 (+1.071), mentre i decessi sono 35.430. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 77.674 (ieri erano stati 71.996) Sono in calo (-5) le terapie intensive legate al Covid, mentre i ricoveri con sintomi sono cresciuti (+5). I contagiati in isolamento domiciliare sono 825, dato che rappresenta anche l'incremento degli attuali positivi (17.503). Sono i dati forniti dal ministero della Salute. I guariti oggi sono 243 (ieri erano stati 274) per un totale di 205.203.

Il Lazio oggi è la regione che regista il maggior numero di contagiati (215) e di ricoverati con sintomi (265), superando la Lombardia (rispettivamente 185 casi e 148 malati) che ha però il maggior numero di terapie intensive (14) ma non registra alcun decesso. Secondo i dati del ministero della Salute, il Veneto con 160 nuovi casi è al terzo posto seguito a distanza dall'Emilia Romagna con 80 nuovi contagi.

Soltanto la Valle d'Aosta oggi registra zero nuovi casi, mentre il Molise ne registra uno e tre la Basilicata. (ANSA).