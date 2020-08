Scuola: Vò anticipa avvio, si inizia 7 settembre

(ANSA) - VO', 21 AGO - L'anno scolastico a Vò inizierà il 7 settembre, una settimana prima rispetto al calendario previsto in Veneto: così la località padovana diventata 'zona rossa', insieme a Codogno, della pandemia Covid potrà rodare' l'organizzazione scolastica in vista della visita del Presidente Sergio Mattarella, prevista per il pomeriggio del 14 settembre.

Lo annuncia il sindaco della cittadina dei Colli Euganei, Giuliano Martini. "Anticiperemo l'apertura il 7 per la scuola d'infanzia - dice all'ANSA - e il 9 per le elementari e medie, in modo da riuscire a verificare tutto il sistema scolastico per arrivo del Capo dello Stato". (ANSA).