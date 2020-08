Imprese: 1 mln domande fondo garanzia pmi, per oltre 71 mld

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Sono 1.000.052 per un importo di euro 71.214.128.726,29 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, di seguito "Cura Italia"), al 20 agosto. Lo comunicano Il Ministero per lo Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale.

"Il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, potenziato dal Decreto Liquidità, continua a registrare numeri impressionanti.

Siamo arrivati a 1 milione di richieste per oltre 71 miliardi di liquidità garantita dallo Stato", commenta il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli su Facebook. "Per la parte del Decreto Liquidità dedicato alle pmi, il Governo aveva ipotizzato circa 100 miliardi di liquidità generata a fine 2020, stima che è possibile raggiungere e che si sommano ai 300 miliardi per le moratorie sui prestiti e ai 12,6 miliardi di garanzie concesse da Sace", aggiunge. (ANSA).