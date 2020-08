Rolling Stones aprono loro negozio a Carnaby Street

(ANSA) - LONDRA, 20 AGO - I mitici Rolling Stones tornano a Carnaby Street, la celebre via di Soho nel cuore di Londra, dove erano di casa il rock e il pop negli anni Sessanta, ai tempi della 'Swinging London'. Proprio in quelle strade la band ha iniziato la sua sfolgorante carriera e ora sta per aprire un negozio ufficiale, interamente dedicato alla promozione del gruppo e della sua storia: a partire dal 9 settembre si possono comprare magliette, spille, cimeli, vinili e altri oggetti con l'immancabile lingua, icona e simbolo degli Stones. Il 'flagship store' si chiama 'RS No. 9 Carnaby', è stato lanciato con tanto di video su YouTube, e sorge al civico 9 della celebre via. I prodotti in vendita sono stati realizzati in collaborazione con alcuni noti marchi internazionali, come Stutterheim (soprabiti) e Baccarat (cristalleria). Arredamenti e architettura sono stati pensati sempre secondo lo spirito e i gusti della band: dominano il rosso e il nero, sul pavimento di vetro ci sono i testi delle loro canzoni, mentre nei camerini si possono ritrovare le opere d'arte legate agli album più famosi. "Soho ha sempre rappresentato la musica rock e così Carnaby Street è l'ideale per il nostro negozio", hanno dichiarato gli Stones. Si tratta anche di rilanciare la zona all'insegna della musica dopo che negli ultimi anni si era trasformata in una normale area destinata allo shopping, perdendo molto della sua originalità.

