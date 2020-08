Porro, il mio talk per punzecchiare la politica

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Il governo? Posso capire l'essere stati colti di sorpresa nella prima fase... ma ora? Non mi pare che abbiano le idee chiare su come affrontare la crisi economica generata dalla pandemia. Al di là dei vertici sulle discoteche, qual è la ricetta? Non bastano più risposte frammentarie".

Nicola Porro è pronto a tornare, con la solita verve polemica che in estate ha continuato a usare nei commenti sul suo sito internet, al timone di Quarta Repubblica, dal 31 agosto ogni lunedì in prima serata su Retequattro.

"Dall'apertura delle scuole, all'andamento della pandemia per capire se arriverà la seconda ondata - dice all'ANSA il conduttore -, poi le regionali e le possibili fibrillazioni nel governo. In più il tema dell'economia che non gira, che è il vero tema per il nostro futuro. Sarà un autunno molto caldo".

Retequattro è ormai lanciata come rete dell'informazione di Mediaset e Quarta Repubblica è un punto fermo del palinsesto.

"L'impostazione rimane la stessa, è un programma giovane. Siamo nati due anni fa e alcune cose le abbiamo sperimentate l'anno scorso, puntando sul racconto dei fatti. Manterremo un profilo di informazione in diretta, che verrà rilanciato di più. Avrò ospiti del mondo economico, come sempre, anche per spronare la politica su un terreno che mi è più congeniale".

Tra le novità l'arrivo in esclusiva di Gene Gnocchi che dovrebbe fare commenti ironici sul mondo dei social. (ANSA).