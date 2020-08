Coronavirus:Arcuri,serve equilibrio tra libertà e responsabilità

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Siamo stati costretti per un periodo di tempo a rinunciare a uno dei beni meno negoziabili, la libertà. Una volta recuperata la libertà bisogna accompagnarla ad un elevato senso di responsabilità. Chiedo ai concittadini: conserviamo la libertà ritrovata, ma siamo responsabili. Serve un equilibrio ragionevole tra questi due elementi. Così conserveremo la libertà e non rivivremo giornate drammatiche".

Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri, intervenendo al meeting di Rimini.

Sulla scuola, ha aggiunto "l'obiettivo è riaprirla il 14 settembre con il massimo livello sicurezza possibile ed io sono convinto che riusciremo a conseguirlo". (ANSA).