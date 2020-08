Coronavirus: Cuba avvia test del suo vaccino Soberana 01

(ANSA) - L'AVANA, 19 AGO - Cuba avvierà il 24 agosto la prima fase di test clinici del suo candidato vaccino contro il Covid-19, i cui risultati saranno disponibili in gennaio 2021.

Lo ha reso noto il Registro pubblico cubano dei test clinici. Le ricerche per sviluppare il farmaco profilattico denominato 'Soberana 01', riferisce l'agenzia di stampa Prensa Latina, coinvolgeranno 676 persone fra i 19 e gli 80 anni e saranno responsabilità dell'Istituto cubano Finlay, specializzato nei vaccini.

Un comunicato ufficiale sottolinea che lo studio sarà "randomizzato, controllato, adattativo e multicentrico, ed avrà il proposito di valutare la sicurezza, reattogenecità e immunogenicità del vaccino testato in uno schema di due dosi".

Questo processo, si dice infine, dovrà concludersi l'11 gennaio ed i suoi risultati dovrebbero essere disponibili l'1 febbraio per essere pubblicati il 15 febbraio. Da parte sua il presidente Miguel Díaz-Canel si è rallegrato ieri per i progressi del progetto cubano, sottolineando l'importanza per Cuba di avere un farmaco proprio contro il Covid-19, per una questione di sovranità nazionale. (ANSA).