Trump in 4 Stati durante convention dem

(ANSA) - NEW YORK, 17 AGO - Nel Wisconsin che avrebbe dovuto ospitare la convention democratica e nella Pennsylvania di Joe Biden: la settimana di Donald Trump si presenta fitta. Mentre è in corso la convention democratica dal 17 al 20 agosto, il presidente sarà nelle prossime ore in Minnesota e i Wisconsin, dove parlerà di occupazione ed economia. Martedì, dopo una mattinata alla Casa Bianca, Trump volerà in Arizona per affrontare i temi della sicurezza al confine e dell'immigrazione. Giovedì invece visiterà la Pennsylvania, recandosi vicino a Scranton, dove è nato Joe Biden: l'appuntamento è fissato in serata, alla stessa ora in cui l'ex vicepresidente pronuncia il discorso di accettazione della nomination democratica.