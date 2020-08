Selena Gomez chef in quarantena in nuovo show HBO Max

(ANSA) - NEW YORK, 17 AGO - Cantante, attrice e ora anche chef. La nuova missione di Selena Gomez è ai fornelli. La popstar è infatti protagonista di un nuovo programma in onda su HBO Max. In 'Selena+Chef', un cooking show in cui la Gomez, che non gode di una buona reputazione in cucina, si cimenta nella preparazione di ricette sotto la guida di chef famosi.

A causa delle misure restrittive per la pandemia di Covid-19, lezioni di cucina saranno in remoto con ognuno degli chef e Selena che registreranno dalle loro rispettive case e interagiranno tra loro in video chiamata. Tra gli chef coinvolti Angelo Sosa, Antonia Lofaso, Candice Kumai, Daniel Holzman, Jon & Vinny, Ludo Lefebvre, Nancy Silverton, Nyesha Arrington, Roy Choi e Tanya Holland che guideranno la Gomez di volta in volta in una serie di ricette di diverse difficoltà. (ANSA).