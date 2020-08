Condoglianze di Biden a Trump per morte fratello

(ANSA) - NEW YORK, 16 AGO - Joe Biden presenta le proprie condoglianze a Donald Trump per la morte del fratello Robert.

"So cosa vuol dire perdere una persona cara, e so come e' importante la famiglia in momenti come questi", twitta Biden dicendosi "rattristato dalla scomparsa" di Robert Trump, il fratello piu' giovane del presidente. (ANSA).