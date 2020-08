Danimarca introduce obbligo mascherine sui mezzi pubblici

(ANSA) - COPENHAGEN, 15 AGO - Il governo danese ha annunciato che dal 22 agosto sarà obbligatorio indossare le mascherine sui mezzi pubblici al fine di contenere la diffusione di una seconda ondata di coronavirus. Fino a oggi l'obbligo c'era soltanto in sei città tra le quali Aarhus, la seconda della Danimarca, dove la circolazione del virus è ancora importante. La premier Mette Frederiksen ha invitato i danesi a non abbassare la guardia e a rispettare le regole di distanziamento sociale e di igiene. "È importante considerare la mascherina come un complemento", ha insistito.

In Danimarca sono stati registrati in totale 15.859 casi di Covid-19 e 621 decessi. (ANSA).