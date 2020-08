Trump non respinge falsa teoria 'birther' su Harris

(ANSA) - WASHINGTON, 14 AGO - Donald Trump non ha respinto la falsa teoria alimentata in queste ore dalla sua campagna che la senatrice dem Kamala Harris non è eleggibile per la vicepresidenza per lo status migratorio dei suoi genitori, pur essendo nata in Usa, a Oakland (California). "Ho sentito oggi che non rispetterebbe i requisiti", ha detto in conferenza stampa, riservandosi di approfondire. Trump è stato tra i principali promotori del birther movement, che negava la nascita in Usa di Barack Obama. (ANSA).